إصابة وسط ميدان الخضر براهيمي بفيروس كورونا

أعلن نادي الريان القطري لكرة القدم الذي ينشط في بطولة القسم الاول اليوم السبت، عن إصابة لاعبه الدولي الجزائري ياسين براهيمي بفيروس كورونا عقب مشاركته مع المنتخب الجزائري في تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021 .

و اوضح نادي الريان القطري، في تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على "تويتر"، "‏تعرض لاعب فريقنا ياسين إبراهيمي للإصابة بفيروس كورونا عقب عودته من معسكر المنتخب الجزائري، بعدما أثبتت نتيجة الفحص الذي أجراه لدى وصوله الدوحة إيجابية المسحة" و يعد لاعب وسط المنتخب الجزائري ، ثاني لاعب تتأكد إصابته بفيروس كورونا، بعد عودته من تربص الفريق، بعد زميله رامي بن سبعيني (مونشنغلادباخ الالماني).

و كان براهيمي قد شارك كأساسي في المواجهة الاولى للمنتخب الجزائري امام زيمبابوي (3-1) في 12 نوفمبر بملعب 5 جويلية لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021 فيما دخل بديلا لبرحمة في الدقيقة 73 خلال لقاء الاياب الذى جرى بهاراري في 16 نوفمبر و انتهى بالتعادل 2-2.