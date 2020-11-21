كورونا : 1019 إصابة جديدة و 602 حالة شفاء و 19 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار عن تسجيل 1019إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 ،و 19 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 602 مريضا للشفاء.

﻿وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19) أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 73774 منها 1019 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر ب2,3 حالة لكل 100 ألف نسمة) فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 48183 حالة.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 2258 حالة حسب فورار الذي أفاد كذلك بأن 52 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 13 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 15 ولاية لم تسجل أي حالة فيما سجلت 20 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.