محمد سيداتي يصف الهبة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي بــ" غير المسبوقة "

وصف ممثل جبهة البوليزاريو بفرنسا ، محمد سيداتي ، الهبة التضامنية التي استقطبت تضامنا دوليا واسعا منذ العدوان المغربي ضد الصحراويين في الكركرات وسط دعوات مطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير بــ"الهبة التضامنية غير المسبوقة " .

واضاف في تصريح خص به القناة الاولى الاذاعية اليوم السبت قائلا :" لم تشهد القضية الصحراوية تعاطفا مثل الذي يجري حاليا في اوروبا ، لان كل روافد التضامن مع الشعب الصحراوي واكثر من هذا احزاب سياسية وبرلمانات كلها تعبر عن دعمها وتضامنها مع الشعب الصحراوي ، وخاصة تنديدها بالعمل الذي اقدم عليه المغرب وخرقه السافر لوقف اطلاق النار ، وبالتلي ليس هناك تضامن فقط وانما طلب المنتظم الدولي لان يمارس الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير وتمسك كل هاؤلاء بالشرعية الدولية والقرارات الاممية ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية