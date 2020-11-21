محمد سيداتي يصف الهبة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي بــ" غير المسبوقة "

21/11/2020 - 21:17

وصف ممثل جبهة البوليزاريو بفرنسا ، محمد سيداتي ، الهبة التضامنية التي استقطبت تضامنا دوليا واسعا منذ العدوان المغربي ضد الصحراويين في الكركرات وسط دعوات مطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير  بــ"الهبة التضامنية غير المسبوقة " .

واضاف في تصريح خص به القناة الاولى الاذاعية اليوم السبت قائلا :" لم تشهد القضية الصحراوية تعاطفا مثل الذي يجري حاليا في اوروبا ، لان كل روافد التضامن مع الشعب الصحراوي واكثر من هذا احزاب سياسية وبرلمانات كلها تعبر عن دعمها وتضامنها مع الشعب الصحراوي ، وخاصة تنديدها بالعمل الذي اقدم عليه المغرب وخرقه السافر لوقف اطلاق النار  ، وبالتلي ليس هناك تضامن فقط وانما طلب المنتظم الدولي لان يمارس الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير  وتمسك كل هاؤلاء بالشرعية الدولية والقرارات الاممية   ".

 المصدر : الاذاعة الجزائرية

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