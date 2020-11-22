زلزال سكيكدة : الحماية المدنية تؤكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية

أكد مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة إبراهيم حمدي، أنه لم يتم تسجل أية خسائر بشرية ومادية لحد الآن على إثر الهزة الأرضية التي وقعت بقرب الحروش بولاية سكيكدة.

وكشف حمدي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، هذا الأحد، أن "كل وحدات الحماية المدنية في حالة استنفار قسوة فور وقوع الهزة الأرضية"، وأضاف أن "مصالحه قامت بعمليات إستطلاع متواصلة لم يسجل خلالها أية خسائر بشرية ومادية".

وسجلت صبيحة هذا الأحد على الساعة 04 و 53 دقيقة هزة ارضية قوتها 2ر5 درجة بمقياس ريشتر بولاية سكيكدة حسب ما أعلن مركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، وأوضح المصدر نفسه أن مركز الهزة حدد على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش بولاية سكيكدة.

كما سجلت على الساعة الساعة 06 و17 د هزة أرضية ارتدادية قوتها 9ر3 درجة بمقياس ريشتر في نفس مكان الهزة الأولى التي حددت على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش، حسب ما أعلن عنه مركز الابحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

ونصبت مصالح ولاية سكيكدة خلية أزمة استعجالية صباح هذا الأحد فور وقوع الهزة الأرضية الأولى، حسب ما علم من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن خلية الأزمة التي يشرف عليها والي ولاية سكيكدة، عبد القادر بن سعيد، تتشكل من جميع الفاعلين على غرار مديريات السكن والموارد المائية والحماية المدنية ومصالح المجالس الشعبية البلدية المعنية بالزلزال والمصالح الأمنية من شرطة ودرك وطني وغيرهم.

وأضاف ذات المصدر بأن والي سكيكدة قد تنقل بعد وقوع الزلزال إلى منطقة عين بوزيان (جنوب غرب سكيكدة ) القريبة من مركز الهزتين الأرضيتين بناء على تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حيث وقف على الوضعية وحجم الأضرار.

وحسب المعاينة الأولية لمصالح الولاية لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية في حين تم تسجيل بعض التشققات الطفيفة على مستوى بعض المنازل ومستشفى الحروش، حسب المعلومات الأولية المستقاة من ذات المصالح.

وأضاف ذات المصدر بأن لجنة تقنية من الولاية توجهت فور وقوع الزلزال إلى منطقتي عين بوزيان والحروش للوقوف على حجم هذه التشققات ومعرفة مدى الأضرار الناجمة عن هذا الزلزال.

من جهتها، سارعت مصالح الحماية المدنية بالولاية بالتوجه إلى المواقع القريبة من مركز الهزتين الأرضيتين لمعاينة أي أضرار محتملة.