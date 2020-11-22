حملة تلقيح المسنين ضد الانفلونزا: جراد يؤكد حرص الحكومة لضمان الوقاية الصحية للمواطن

22/11/2020 - 16:39

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد  اليوم الأحد تضامن الحكومة وحرصها الدائم للعمل  من أجل ضمان الوقاية والسلامة الصحية للمواطن, وهذا تزامنا مع انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح المسنين والمصابين بأمراض مزمنة  ضد الانفلونزا الموسمية.

وكتب الوزير الأول في تغريد له على حسابه عبر تويتر قائلا: "بعد الصدى الإيجابي للحملة الوطنية للتشجير(فليغرسها) في كل ولايات الوطن، باشرت الحكومة والسلطات المحلية حملة وطنية لتلقيح كل المسنين والمصابين بأمراض مزمنة ضد الانفلونزا الموسمية... مبادرة نؤكد من خلالها تضامننا وحرصنا الدائم للعمل من أجل الوقاية والسلامة الصحية للمواطن".

 

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