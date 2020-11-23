عرض ومناقشة قانون المالية 2021 هذا الإثنين في جلسة علنية بمجلس الأمة

يواصل مجلس الأمة أشغاله، هذا الاثنين، بتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021 وذلك خلال جلسة علنية..

وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمة أن الجلسة الصباحية ستخصص لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2021 من طرف وزير المالية، تكون متبوعة بمناقشة عامة من طرف أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، يضيف المصدر ذاته.

ويتضمن مشروع قانون المالية 2021 جملة من التدابير الجمركية التي تهدف إلى وضع حدد لعدد من الاختلالات والتلاعبات التي تشهدها التجارة الخارجية وحركة الأموال وإلى تعزيز وسائل ضبطها من خلال اعتماد نظام الرقمنة وتفعيل دور الرقابة .

وفي هذا الصدد يشدد الخبير الاقتصادي رضا عمراني على ضرورة رقمنة خدمات الضرائب والجمارك والبنوك بشكل مندمج من أجل التحكم بشكل دقيق في حركة الأموال .

بينما يذهب الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى إلى ضرورة إنشاء قاعدة معلومات متطورة وتشكيل لجنة خبراء لتشخيص وتدقيق الآلات التي تستوردها الجزائر ، من خلال مخبر وطني كبير يتشكل من مفتشين مختصين وخبراء يعملون بالتنسيق مع وزارة التجارة وإدارة الجمارك.