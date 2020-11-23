رزيق يدعو إلى ضرورة تفعيل مجلس أعمال جزائري - إماراتي

أكد وزير التجارة كمال رزيق خلال محادثات أجراها مع سفير الإمارات العربية المتحدة بالجزائر على ضرورة تفعيل مجلس اعمال جزائري- إماراتي لتعزيز التعاون الثنائي واستقطاب المزيد من الاستثمارات حسبما افاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان "أجرى وزير التجارة كمال رزيق يوم الأحد 22 نوفمبر 2020، محادثات عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر يوسف سيف خميس سباع ال علي حيث تطرق الطرفان الى سبل ترقية التعاون التجاري بين البلدين". كما شكل اللقاء فرصة لتقييم حجم المبادلات التجارية بين الجانبين.

وفي هذا الصدد، عبر رزيق عن ارتياحه إزاء "التطور الايجابي المسجل في مجال التعاون الثنائي، مؤكدا على ضرورة تفعيل مجلس اعمال جزائري إماراتي في اقرب الأجال لاستقطاب مزيد من الاستثمارات".

كما دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين الإماراتيين إلى الولوج للسوق الجزائرية، مشيرا في هذا الاطار إلى وجود امتيازات عديدة لفائدة المستثمرين الأجانب في الجزائر وذلك بناء على الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي أقرتها الحكومة الرامية إلى تنويع الصادرات خارج المحروقات.

من جانبه ، أكد السفير الاماراتي بالجزائر "التزام بلاده بالرفع من مستوى التبادل التجاري مع الجزائر" في شتى المجالات.

كما أكد على بحث كل السبل التي من شأنها ان تساهم في تطوير وتنمية اقتصاد البلدين.