"الفيفا" يقرر إيقاف رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد 5 سنوات

قررت لجنة الأخلاقيات والقيم، بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"، لمدة 5 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي لها، هذا الاثنين، أن أحمد أحمد سقط في مخالفات مالية في الفترة بين 2017 إلى 2019 وتم التحقيق في عدة اتهامات وشكاوى تم تقديمها ضده.

وقررت اللجنة إيقاف رئيس الكاف لمدة 5 سنوات، مع معاقبته ماليًا بسداد 200 ألف فرنك سويسري، (نحو 220 ألف دولار)، كما أنه يحق لرئيس الكاف التظلم خلال 60 يومًا من القرار.

وأصبح أحمد بهذا القرار بعيدًا عن إدارة الكاف، التي يشغلها حاليًا بشكل مؤقت الكونغولي كونستانت أوماري لظروف مرض رئيس الكاف بفيروس كورونا.

وخرج رئيس الكاف أيضًا من سباق انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي، الذي انحصر بين الرباعي الإيفواري جاك أنوما والجنوب أفريقيا لوكاس موتسيبي والسنغالي أوغستين سنغاهور والموريتاني أحمد ولد يحيى.