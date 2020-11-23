كورونا : 1005 إصابة جديدة و 19 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 1005 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 19 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 627 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 75.867 منها 627 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 2,3 حالة لكل 100 ألف نسمة) فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 49.421 شخص.

كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2294 حسب فورار الذي أفاد كذلك بأن 46 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 14 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 14 ولاية لم تسجل أي حالة, فيما سجلت 20 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.