ميزة جديدة لسناب شات تدرّ أموالا على المستخدمين

يأمل تطبيق سناب شات أن يتوصل إلى طريقة مباشرة لتشجيع الناس على نشر صور وفيديوهات، مقابل حصة من جائزة يومية بقيمة مليون دولار، إذ من المقرر أن يبدأ تطبيق المراسلة في الدفع لمستخدميه مقابل لقطاتهم الأكثر انتشاراً، مع تحرك المنصة لتفادي نزوح جماعي مخيف لمستخدميها إلى تيك توك من خلال محتوى من صناعة المستخدمين، وفقاً لما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.

الخاصية الجديدة، التي تُسمَّى Spotlight ، ستكون بمثابة تغيير كبير في كيفية عثور مستخدمي سناب شات على المحتوى على المنصة، وتمثل أيضاً واحدة من أكثر الجهود جدية حتى الآن من جانب شركة التواصل الاجتماعي لمشاركة الأرباح مع جميع مستخدميها، بدلاً من مجموعة محدودة من أشهر صُنّاع المحتوى.

إذ ذكر تطبيق سناب شات في بيان: "تعرض خاصية Spotlight اللقطات الأكثر إمتاعاً من مجتمع سناب شات بأكمله في مكان واحد، وستصبح أكثر ملاءمة لكل مستخدم بمرور الوقت بناءً على تفضيلاتهم".

أضاف التطبيق: "وفي نوع من الاحتفال وتكريم إبداع مجتمع سناب شات، سيُوزِّع سناب شات أكثر من مليون دولار يومياً على المستخدمين الذين يصنعون أفضل فيديوهات وصور على Spotlight، على الأقل حتى نهاية العام الحالي".

خاصية جديدة للتطبيق: وأنشأت الشركة الخاصية الجديدة بعدما أدركت أنَّ مقاطع الفيديو المُصوَّرة باستخدام كاميرا سناب شات تنتشر باستمرار على منصات أخرى، مثل: يوتيوب وتيك توك؛ لأنَّ منشئي المحتوى لديهم فرصة ضئيلة لجذب جمهور خاص بهم على سناب شات نفسه.

بالنسبة للمستخدمين، ستُذَكِّرهم هذه الخاصية بصفحة "For You" (من أجلك) على تيك توك، التي تُمثِّل درة تاج تطبيق مشاركة الفيديوهات. لكن وراء الكواليس، لدى سناب شات فلسفة مختلفة تماماً.

إذ يجب على المستخدمين أن يقرروا صراحةً نشر مقاطع الفيديو على Spotlight، لكن افتراضياً، ستُحجَب ملفاتهم الشخصية عند فعل ذلك؛ وهي خطوة تسمح للمبدعين بالمشاركة في إنشاء المحتوى دون المخاطرة باهتمام غير مرغوب فيه.

ويتيح عدم الكشف عن الهوية أيضاً لسناب شات الترويج للخاصية ومحتواها، باعتبارها تقوم على نظام الاستحقاق، حيث لا تكون للشهرة السابقة أهمية.

ولن تتأثر مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون في موجز Spotlight الخاص بهم بمن يتابعون على المنصة الأساسية، ويواجه منشور جديد من شخص لديه ملايين المتابعين نفس العقبات في الوصول إلى أعلى مستويات الشهرة تماماً، مثل فيديو يُنشَر لأول مرة من مستخدم جديد.

كما تأمل الشركة أن يمنع هذا النهج المستخدمين المشهورين من تحقيق متابعة عالية على فيديوهات ذات مستوى متوسط​، وفي الوقت نفسه تشجيع الأشخاص العاديين على إنتاج مقاطع فيديو أكثر إمتاعاً.

وهناك منصات أخرى، مثل منصة تويتش لخدمات البث ويوتيوب، لديها اتفاقيات مشاركة إيرادات مع كبار صُنَّاع المحتوى، لكن جميعها تتطلب مستوى معيناً من الشهرة للتأهل. وبدلاً من ذلك، يتعهد سناب شات بأنَّ أي مقطع فيديو يحظى بمتابعة عالية -في البداية نحو 100 ألف مشاهدة في اليوم بحسب الشركة- سيحصل على حصته من الأموال.