سفير روسيا بالجزائر: تطابق في المواقف الجزائرية الروسية حول حق الشعب الصحراوي في تقريرمصيره

أكد سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، ايغور بيلييف، في حوار لإذاعة الجزائر الدولية، أن موقف بلاده يتطابق مع الموقف الجزائري فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية سيما حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره .

وقال السفير الروسي إن بلاده تدعم طرفي النزاع و تشجعهم لاستئناف المفاوضات و الجلوس الى طاولة الحوار كسبيل وحيد لحل النزاع في الصحراء الغربية كما تدعو إلى تعيين مبعوث أممي إلى المنطقة في أسرع وقت ممكن وبخصوص الملف الليبي أشار ايغور بالييف إلى أن المشهد يتطور بشكل ايجابي مشيدا بالجزائر التي وصفها بالعنصر المهم في الساحة الافريقية و المتوسطية وبدورها الثقيل في حل الازمة الليبية .