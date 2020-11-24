سكيكدة: اللجنة الولائية لإحصاء المتضررين من الهزة الأرضية تشرع في عملها

شرعت اليوم الثلاثاء اللجنة الولائية لإحصاء المتضررين من الهزة الأرضية التي ضربت الأحد الماضي ولاية سكيكدة في عملها حسب ما علم من مصالح الولاية.

واوضح نفس المصدر أن اللجنة التي نصبها والي سكيكدة عبد القادر بن سعيد شرعت في عملها لإحصاء المتضررين من جراء الهزة الارضية التي مست ولاية سكيكدة يوم الاحد المنصرم و التي كانت متبوعة الى غاية اليوم الثلاثاء بأربعة هزات ارتدادية، حسبما علم من مصالح الولاية.

و أضاف المصدر بأن اللجنة ستقوم بإحصاء السكنات التي تضررت بفعل الزلزال ببلديتي عبن بوزيان و الحروش.

و تضم اللجنة إطارات تابعين لمختلف الإدارات على غرار مصالح الولاية و الهيئة التقنية للبناء و الحماية المدنية و النشاط الاجتماعي و التضامني بالإضافة إلى

ممثلين عن المواطنين بذات الجماعتين المحليتين و ذلك لغلق الباب أمام انتهازيين محتملين حسب ما تمت الإشارة إليه.

و كان والي الولاية قد التقى مساء أول أمس الأحد بممثلين عن المجتمع المدني لبلدية عين بوزيان و استمع لانشغالاتهم مؤكدا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين و كذا ترحيل كل من له الحق بعد ضبط القائمة النهائية للسكنات المتضررة حسب ما ذكرت به مصالح الولاية .

للتذكير وقعت هزة أرضية بشدة 5،2 درجة بمقياس ريشتر فجر يوم الأحد المنصرم على الساعة الرابعة و53 دقيقة بولاية سكيكدة وحدد مركزها على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش تبعتها اربع هزات ارتدادية كانت آخرها التي وقعت اليوم الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة و 14 دقيقة صباحا.