محرز يسجل3 أهداف كاملة لــ " السيتي " ضد الضيف بيرنلي

أكد النجم الجزائري، رياض محرز، علو كعبه مرة أخرى، حيث أبدع بتسجيله لثلاثة أهداف، مانحا فوزا عريضا لناديه مانشستر سيتي على الضيف بيرنلي (5-0)، اليوم السبت برسم الجولة العاشرة للبطولة الانجليزية لكرة القدم.

ووقع نجم "الخضر" على الـ"هاتريك" في الدقائق الـــ (6) و الـــ (22) و الــــ(69)، فيما سجل زميليه ميندي وتوريس الهدفين الآخرين الـــ (41) و الـــ (67) على التوالي.

وبهذا يرد قائد المنتخب الوطني، على مدربه في النادي، بيب غوارديولا، الذي ابعده عن التشكيلة الأساسية لــــ "السيتي" خلال عدة مناسبات.

ويعد أيضا ال"هاتريك" الثاني في مسيرة محرز ضمن "البريمرليغ" الانجليزية، حيث تعود الثلاثية الأولى الى سنة 2015 عندما كان في صفوف ليستر سيتي عندما فاز على سوانزي (5-0) .

كما يرفع أحسن لاعب في انجلترا لسنة 2016، رصيده إلى أربعة أهداف، ليصبح الهداف الحالي لناديه الأزرق منذ بداية الموسم الجاري.

و بفضل هذا الفوز العريض يرفع "السيتيزان" رصيدهم الى 15 نقطة ويرتقون إلى الصف الثامن ناقص مباراة، بينما يبقى بيرنلي في المرتبة 15 بمجموع 5 نقاط.