ارتياح لقرار إلغاء العمل يوم السبت بالمؤسسات التربوية

ثمنت نقابات قطاع التربية وجمعيات أولياء التلاميذ قرار وزارة التربية الوطنية إلغاء العمل يوم السبت بالنسبة لنظام الدوامين.

وفسرت الوزارة هذا القرار بإنعدام توفر وسائل النقل يوم السبت، بسبب تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية، وكذا النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات.

وأوضحت الوزارة بيان لها، بأن العودة إلى العمل يوم السبت يتم مباشرة بعد رفع الحظر عن ممارسة نشاط نقل الأشخاص وتوفر وسائل النقل.

ورأى ممثل الشريك الإجتماعي أن القرار يمثل إستجابة لأحد مطالب النقابات العاملة بالقطاع الذي اعتبرت السبت يجب أن يكون يوم راحة للجميع"، واصفا إياه بأنه " قرار مناسب للجميع ".

غير أن بعض المعلمين تمنوا لو كان قرار إلغاء الدراسة يوم السبت نهائيا وليس مؤقتا ومرتبطا بالنقل، مشيرين إلى أن القرار استتثنائي إلى حين عودة النقل يوم السبت.

من جانبها أكدت رئيسة فيدرالية أولياء التلاميذ، جميلة خيار، أن القرار رغم أنه يمثل استجابة لبعض مطالب المعلمين إلا أنه قد يشكل ضغطا على التلاميذ.