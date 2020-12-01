وزارة الثقافة تعلن عن صب اعانات لأزيد من 3420 فنانا

صرحت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الإثنين أنه "تم صبّ الإعانات لأزيد من 3420 فنان خلال الأشهر القليلة الماضية" في اطار عملية دعم الفنّانين المتضررين من وباء كورونا، حسب بيان للوزارة.

عقب زيارة عمل إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بحضور مديرة وإطارات الدّيوان وكذا ممثلين عن الفنانين، كشفت الوزيرة أنّ "الديوان يقوم بعمل قانوني للتحضير لاسترجاع حقوق الفنانين الجزائريين وتحصيلها خاصة حقوق النشر على الأنترنت وعبر المواقع خاصة يوتيوب، الأمر الذي سيمكّنهم من الاستفادة حقوقهم بقوة القانون".

كما كشفت الوزيرة عن "التعاقد مع عيادات تابعة لمؤسسات حكومية من أجل التكفل بالوضع الصحي للفنانين عبر التراب الوطني، ما سيسمح بالتكفل والرعاية الصحية للفنانين".

و افاد البيان ان الديوان يشتغل حاليا على معالجة أحقيّة بقية الفنانين التي تتجاوز 3500 طلب. ﻿