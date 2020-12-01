سعر برنت يتراجع الى 47,62 دولارا بسوق لندن

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف بشأن زيادة المعروض بعد إرجاء منتجين كبار لمحادثات بشأن سياسة الإنتاج لعام 2021، في الوقت الذي تواصل فيه جائحة فيروس كورونا تقويض الطلب على الوقود.

وتراجع خام برنت 26 سنتا أو ما يعادل 0,5 بالمائة إلى 47,62 دولار للبرميل، بعد أن سجل تراجعا بما يزيد عن واحد بالمائة أمس الاثنين.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 23 سنتا أو ما يعادل0,5 بالمائة إلى 45,11 دولار للبرميل، بعد أن نزل 0,4 بالمائة في الجلسة السابقة.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو 27 بالمائة بعد أن أثارت تطورات لقاح لكوفيد-19 آمال في تعاف اقتصادي قد يعزز الطلب على الوقود.

وأرجأت مجموعة "أوبك+" محادثات بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل إلى يوم الخميس.