القضاء على ثلاثة ارهابيين في عملية بحث وتمشيط بواد بوعايش بجيجل

أفادت وزارة الدفاع الوطني عن القضاء على ثلاثة ارهابيين في عملية نوعية بمنطقة واد بوعايش في ولاية جيجل وهي العملية التي تأتي لتؤكد يقظة والتزام الجيش الشعبي الوطني في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد .

وبحسب ما نشر في الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني على فايسبوك فقد تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم 01 ديسمبر وخلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة ، من القضاء على إرهابيين (02) اثنين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة.

وبمواصلة العملية تم القضاء على ارهابي آخر لترتفع بذلك حصيلة هذه العملية إلى القضاء على ثلاثة (03) إرهابيين واسترجاع ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وخمسة (05) مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلة (01) يدوية وكميات معتبرة من الذخيرة ولوحة (01) لتوليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى (12) حقيبة ظهر وسبعة (07) أجهزة اتصال وألبسة وأدوية وأغراض أخرى .

تأتي هذه العملية النوعية، التي لا تزال متواصلة، لتؤكد عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، ومدى يقظة والتزام قواتنا المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية