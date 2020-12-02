التعرف على هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه بجيجل

تم التعرف على هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية المنفذة بواد بوعايش قرب بلدية العنصر بولاية جيجل، حيث يتعلق الأمر بالإرهابي الخطير خليفي محمد المدعو "عبد الحق زموري" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001، حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبعد استكمال إجراءات تحديد الهوية، تم التعرف على الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية المنفذة بواد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، حيث يتعلق الأمر بالإرهابي الخطير خليفي محمد المدعو +عبد الحق زموري+ الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001".

للتذكير فإن هذه العملية التي لا تزال متواصلةي أفضت أمس الثلاثاء إلى القضاء على ثلاثة (03) إرهابيين واسترجاع ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميات معتبرة من الذخيرة.(واج)