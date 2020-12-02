كوفيد-19: تسجيل 932 إصابة جديدة و17 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و17 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 585 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 85.084 منها 932 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 2.3 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 54.990 شخص.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 2.464 حسب السيد فورار، الذي أفاد كذلك بأن 43 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف السيد فورار أن 13 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و11 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 24 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.