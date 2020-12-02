غرداية: 3 قتلى و 5 جرحى في حادث مرور بالقرب من منقطة حاسي لفحل

لقي ثلاثة (3) أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة (5) آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع مساء اليوم الأربعاء بالقرب من منطقة حاسي لفحل على بعد 110 كلم جنوب عاصمة ولاية غرداية، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وتمثل الحادث الذي وقع على بعد نحو عشرة كيلومترات عن المخرج الشمالي لمنطقة حاسي لفحل على مستوى الطريق الوطني رقم1، في اصطدام مركبة سياحية مع مركبة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس، مخلفا ثلاث قتلى وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم إجلاء جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بعيادة حاسي لفحل فيما تلقى الجرحى (3 أشهر إلى 35 سنة) الإسعافات الأولية بعين المكان قبل نقلهم نحو مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الصحية ذاتها.

وتنقلت السلطات المحلية لحاسي لفحل وكذا رئيس دائرة المنصورة إلى مكان الحادث للإشراف على عملية الإغاثة.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا من أجل تحديد ملابسات وقوع هذا الحادث.

المصدر : وأج