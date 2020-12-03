شيعلي: "القضاء قريبًا على مشكل الكثافة المرورية في العاصمة"

تعهّد وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، هذا الخميس، بـ"القضاء قريبًا على مشكل الكثافة المرورية بولاية الجزائر"، كاشفًا عن "إنجاز عدة مشاريع كبرى ستعمل على تسهيل الحركة المرورية بالعاصمة".

ردًا عن سؤال شفوي للنائب أحمد شريفي عن حركة مجتمع السلم، أوضح شيعلي أنّ التأخر في انجاز مشاريع إعادة تأهيل بعض الطرقات بالعاصمة أو تحويلها إلى طرق مزدوجة، ناجم عن "ورشات المشاريع السكنية الكبرى"، و"الإجراءات المتخذة لنزع الملكية للمنفعة العامة"، إضافة إلى "عدم كفاية الغلاف المالي المخصّص لبعض المشاريع وذلك بسبب الضائقة المالية التي تمرّ بها البلاد".

وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أبرز شيعلي أنّ "تعطّل مشروع اعادة تأهيل الطريق الرابط ما بين أولاد فايت و السويدانية و البلاطو بسبب الورشات الكبرى للمشاريع السكنية"، مضيفًا أنه تم التكفل بهذا الطريق مؤقتًا في انتظار استكمال المشاريع السكنية".

ونوّه الوزير إلى أنّ "مشروع الطريق الجديد الرابط ما بين بئر خادم والخرايسية والدويرة وزرالدة تعطّل بدوره بسبب اجراءات نزع الملكية، بعدما نسبة أشغاله 45 %".