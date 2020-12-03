كورونا: تعافي 548 مصابًا و843 حالة إضافية و16 وفاة في 24 ساعة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم الخميس، عن تسجيل 843 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في وقت تماثل فيه 548 مريضًا للشفاء.

وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أكّد فورار استمرار تراجع عدد الإصابات لليوم الرابع تواليًا إلى ما دون الألف، في وقت بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 85.927 بينها 843 حالة جديدة (بمعدّل 2.2 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ إجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 55.538 شخصًا.

وبلغ إجمالي الوفيات 2480، في المقابل، لا يزال 45 مريضًا يتواجدون حاليا في العناية المركزة، وأضاف فورار أنّ 14 ولاية سجّلت بها أقل من 9 حالات، بينما لم تسجّل 14 ولاية أي حالة، فيما سجّلت 20 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وجدّد فورار دعوة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، مشدّدًا على ضرورة الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية.