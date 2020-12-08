مولودية الجزائر تهزم إتحاد بلعباس

فاز فريق مولودية الجزائر على اتحاد بلعباس بنتيجة 2-1 (الشوط الأول : 1-0) في لقاء متأخر عن الجولة الأولى لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، جمع بينهما اليوم الثلاثاء بملعب "24 فبراير 1956" بسيدي بلعباس.

و سجلت أهداف المباراة من طرف سامي فريوي (د 15 من ضربة جزاء و 90+1) للمولودية، وكذا رضوان بونوة (د 64) لاتحاد بلعباس.

بعد هذه النتيجة، تسجل المولودية أولى نقاطها في الموسم و تصعد للمركز الرابع (3 نقاط) رفقة جمعية عين مليلة، نجم مقرة و أولمبي الشلف، بينما يبقى اتحاد بلعباس في المركز الخامس عشر (1 ن)، بمعية وداد تلمسان واتحاد الجزائر.

و تبقى "للعميد" مباراة متأخرة أخرى سيجريها يوم الثلاثاء 15 ديسمبر أمام اولمبي المدية.

وقد تم تأجيل هذين اللقاءين بسبب مشاركة النادي العاصمي في الدور التمهيدي لرابطة الأبطال الافريقية.

الثلاثاء 8 ديسمبر (لقاء متأخر):

اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر 1-2

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة الساورة 4 2

--. اتحاد بسكرة 4 2

--. وفاق سطيف 4 2

4. جمعية عين مليلة 3 1

--. مولودية الجزائر 3 1

--. نجم مقرة 3 2

--. أولمبي الشلف 3 2

8 . أهلي برج بوعريريج 2 2

--. نادي بارادو 2 2

--. شباب قسنطينة 2 2

--. مولودية وهران 2 2

--. شبيبة القبائل 2 2

--. نصر حسين داي 2 2

--. سريع غليزان 2 2

15. اتحاد بلعباس 1 2

--. وداد تلمسان 1 2

--. اتحاد الجزائر 1 2

18. شبيبة سكيكدة 0 1

--. أولمبي المدية 0 1

20. شباب بلوزداد -- --.