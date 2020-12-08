مولودية الجزائر تهزم إتحاد بلعباس

08/12/2020 - 18:07

فاز فريق مولودية الجزائر على اتحاد بلعباس بنتيجة 2-1 (الشوط الأول : 1-0) في لقاء متأخر عن الجولة الأولى لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، جمع بينهما اليوم الثلاثاء بملعب "24 فبراير 1956" بسيدي بلعباس.

و سجلت أهداف المباراة من طرف سامي فريوي (د 15 من ضربة جزاء و 90+1) للمولودية، وكذا رضوان بونوة (د 64) لاتحاد بلعباس. 

بعد هذه النتيجة، تسجل المولودية أولى نقاطها في الموسم و تصعد للمركز الرابع (3 نقاط) رفقة جمعية عين مليلة، نجم مقرة و أولمبي الشلف، بينما يبقى اتحاد بلعباس في المركز الخامس عشر (1 ن)، بمعية وداد تلمسان واتحاد الجزائر.

و تبقى "للعميد" مباراة متأخرة أخرى سيجريها يوم الثلاثاء 15 ديسمبر أمام اولمبي المدية.

وقد تم تأجيل هذين اللقاءين بسبب مشاركة النادي العاصمي في الدور التمهيدي لرابطة الأبطال الافريقية.

 

الثلاثاء 8 ديسمبر (لقاء متأخر):

اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر   1-2 

الترتيب                               نقاط              لعب      

1. شبيبة الساورة               4                      2

--. اتحاد بسكرة                 4                      2

--. وفاق سطيف                4                      2

4. جمعية عين مليلة            3                      1

--. مولودية الجزائر            3                      1 

--. نجم مقرة                        3                      2

--. أولمبي الشلف               3                      2

8 . أهلي برج بوعريريج      2                      2

--. نادي بارادو                 2                      2

--. شباب قسنطينة              2                      2

--. مولودية وهران            2                       2                     

--. شبيبة القبائل                2                      2

--. نصر حسين داي           2                      2

--. سريع غليزان               2                      2

15. اتحاد بلعباس               1                      2

--. وداد تلمسان                 1                      2

--. اتحاد الجزائر               1                      2

18. شبيبة سكيكدة              0                      1

--. أولمبي المدية               0                      1

20. شباب بلوزداد              --                     --.

 

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