مركبة الشحن "دراغون" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

التحمت أول مهمة للنسخة المطورة من مركبة الشحن الفضائية "دراغون" بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية , حسبما أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا.

و قالت ناسا أنه بعد الانتهاء من عملية الالتحام، بدأت عملية معادلة الضغط في وحدة البوابة , حيث يتمكن طاقم المحطة فتح المركبة فقط بعد انتهاء هذه العملية.

وقد حملت المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية حمولة تزن أكثر من طنين من المؤن ، بما في ذلك وحدة خارجية خاصة جديدة للمحطة.

تجدر الإشارة إلى أن تلك هي أول رحلة للمركبة المطورة , والتي تختلف عن سابقتها في قدرتها على الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية تلقائيا , دون الحاجة لاستخدام أذرع التحكم الميكانيكية كانادارم 2.

ومن المقرر أن تبقى مركبة الشحن ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية مدة شهر تقريبا , ومن ثم تنفصل بعدها وتعود إلى الأرض مع المواد المستهلكة ونتائج التجارب العملية التي أجريت في المحطة.

وأطلق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه مركبة الشحن "دراغون" من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا في 6 ديسمبر الجاري