وفاة المدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أليخاندرو سابيلا

09/12/2020 - 11:19

توفي المدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني  لكرة القدم أليخاندرو سابيلا  الثلاثاء عن عمر تناهز 66 سنة بعد صراع مع  مرض السرطان وفق ما أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وكان قد تم نقل سابيلا قبل نحو أسبوعين إلى عيادة في العاصمة بوينوس يريس إثر  تدهور حالته الصحية.

وكان سابيلا أحد أبرز رموز نادي استوديانتيس دي لا بلاتا في الثمانينيات  وقاده في 2009 لإحراز لقب كأس ليبرتادوريس كمدرب.

ووضع الراحل حدا لمسيرته التدريبية في 2014 بعد أن قاد بلاده إلى وصافة  المونديال أمام ألمانيا بمشاركة نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

ولعب سابيلا في أندية ريفر بلايتي وشيفيلد يونايتد وليدز يونايتد الانجليزيين  وختم مسيرته مع ايرابواتو المكسيكي. كما لعب لفترة وجيزة معارا مع غريميو  البرازيلي ودافع عن ألوان فيرو الأرجنتيني.

 

 

وسوم:

رياضة, كرة القدم

طالع ايضاً

جثمان أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي يصل مطار هواري بومدين الدولي
وفاة رئيس الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة رابح شباح
وفاة المخرج السوري علاء الدين كوكش
جراد يعزي شنقريحة وعائلة الشهيد سيف الدين للماية