وفاة المدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أليخاندرو سابيلا

توفي المدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم أليخاندرو سابيلا الثلاثاء عن عمر تناهز 66 سنة بعد صراع مع مرض السرطان وفق ما أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وكان قد تم نقل سابيلا قبل نحو أسبوعين إلى عيادة في العاصمة بوينوس يريس إثر تدهور حالته الصحية.

وكان سابيلا أحد أبرز رموز نادي استوديانتيس دي لا بلاتا في الثمانينيات وقاده في 2009 لإحراز لقب كأس ليبرتادوريس كمدرب.

ووضع الراحل حدا لمسيرته التدريبية في 2014 بعد أن قاد بلاده إلى وصافة المونديال أمام ألمانيا بمشاركة نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

ولعب سابيلا في أندية ريفر بلايتي وشيفيلد يونايتد وليدز يونايتد الانجليزيين وختم مسيرته مع ايرابواتو المكسيكي. كما لعب لفترة وجيزة معارا مع غريميو البرازيلي ودافع عن ألوان فيرو الأرجنتيني.