كورونا: 598 إصابة جديدة و 508 حالة شفاء و 15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة

سجلت 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 15 حالة وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 508 مريض للشفاء، حسب ما كشف عنه الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 90014 منها 598 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب1.4 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 58146 شخص.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 2554 حسب السيد فورار، الذي أفاد كذلك بأن 42 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف السيد فورار أن 14 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و16 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 18 ولاية أخرى أكثر من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي .