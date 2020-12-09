الطريق السيار شرق-غرب: تعليمات باستكمال الشطر الأخير قبل نهاية 2021

أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء، تعليمات للحكومة بضرورة استكمال الجزء الأخير من الطريق السيار شرق-غرب قبل نهاية 2021 مع وضع محطات الدفع، حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و أوضح البيان أن الحكومة، التي اجرت اجتماعا بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد برئاسة السيد جراد، استمعت إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية يتضمن تصنيف الطرق في صنف الطرق السيارة.

و يهدف هذا النص، حسب نفس المصدر، إلى أن تحوز الطرق المقترحة للتصنيف في صنف الطرق السيارة المواصفات التقنية والتنظيمية المتعلقة بها وهي الطريق السيار شمال-جنوب والطريق السيار شرق-غرب ومنافذ الطريق السيار لبجاية ومستغانم و وهران و وزرالدة و وبودواو.

و في هذا الصدد، أصدر الوزير الأول تعليمات "لاستكمال الجزء الأخير من الطريق السيار شرق-غرب قبل نهاية سنة 2021، مع وضع محطات الدفع لاستغلال الطريق السيار حيز الخدمة"، حسب البيان.

المصدر : وأج