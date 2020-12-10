اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. جهود ومساعي متواصلة لترقية حقوق الإنسان في الجزائر

تحيي الجزائر هذا الخميس اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر ديسمبر من كل سنة في ظل جهود و مساعي حثيثة لترقية حقوق الإنسان على مستويات متعددة وهو مايعكس إرادة الدولة القوية في هذا الإطار، ولتجسيد ذلك صادقت الجزائر على أغلب الاتفاقيات الدولية كما كيفت تشريعاتها مع هذه القوانين .

ويرى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري أن "الإرادة السياسية في الجزائر واضحة لاغبار عليها، فكل ماتقوم به الدولة الجزائرية من حكومة وأجهزة أخرى يتماشى مع إلتزاماتها".

ومن جهته يؤكد المحامي نجيب بيطام أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر رائدة باعتبار الجزائر صادقت على أغلب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأنها تحتل مركزا راقيا مقارنة ببعض الدول العربية و الإفريقية.

ويبقى حرص الجزائر على احترام حقوق الإنسان و العمل على ترقيتها من المبادئ الثابتة في سياستها الداخلية وفي علاقاتها الدولية.

المصدر: القناة الإذاعية الأولى