النفط يرتفع إثر حريق في العراق و بعم من لقاح كورونا

ارتفعت أسعار النفط هذا الخميس مع ظهور بعض القلق في الأسواق بعد اشتعال حريق في بئرين بشمال العراقي و بدعم من لقاح كورونا أيضا.

وقد تحفز الموافقة على اللقاح في الولايات المتحدة انتعاشا في الطلب على الوقود على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو ما يعادل 6ر0 % إلى 77ر45 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 5ر0 % إلى 08ر49 دولار للبرميل. ولم يطرأ على الأسعار تغير يذكر أثناء الليل.

وتلقت أسعار النفط الدعم أيضا من بعض القلق بعد اشتعال حريق في بئرين في حقل نفط صغير في شمال العراق فيما وصفته الحكومة بهجوم إرهابي لكن الإنتاج لم يتأثر.

وقال محللو إيه.إن.زد "على الرغم من أن البئرين صغيران فإن هذا يثير مخاوف حيال المزيد من الاضطرابات".