تسقيف أسعار فحوصات السكانير وتحاليل كورونا

تمّ تسقيف اسعار فحوصات السكانير والتحاليل البيولوجية للكشف عن فيروس كورونا وهذا بموجب اتفاقية تم إبرامها هذا الخميس بالجزائر العاصمة بين وزارة الصحة وجمعية أطباء مراكز الأشعة وممثلي 11 مخبرًا بيولوجيا عبر الوطن.

وبناء على هذه الاتفاقية, يصبح سعر الفحوصات بالسكانير في حدود 7000 دج وتحاليل "بي.سي.ار" ب8800 دج والمضاد للجين ب3600 دج والتحاليل الفيرولوجية ب2200 دج.

وبالمناسبة، أوضح رئيس جمعية الاطباء الخواص لمراكز الأشعة الطبية, بوختوش جمال, أن تسقيف أسعار الكشف عن الفيروس بواسطة جهاز السكانير تندرج ضمن روح التضامن الوطني في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد.

وأكد أنه "بالنظر للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن هذه الجائحة والأهمية البالغة التي يكتسيها التشخيص بجهاز السكانير, وبناء على طلب وزارة الصحة, قرر اغلبية أطباء الأشعة الخواص تخفيض أسعار الكشف بهذا الجهاز الى 7000 دج"، مشيرًا الى أن هذه المبادرة "ستدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم وهذا لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد حسب الظرف الوبائي".

من جانبه، أكّد ممثل مخابر التحاليل البيولوجية, الدكتور الهواري خوري، أنّ هذه المخابر "قامت بمجهودات كبيرة لتسقيف أسعار تحاليل الكشف عن الفيروس وجعلها في متناول جميع المواطنين"، مشيرًا الى إمكانية التحاق مخابر أخرى بهذه المبادرة.

وفي السياق ذاته، ثمّن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، هذه المبادرة التي تضاف -مثلما قال- إلى "الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة هذا الوباء"، وأعرب عن أمله في التحاق مراكز ومخابر أخرى بهذه المبادرة، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بعض الفئات الاجتماعية التي يصعب عليها القيام بهذه التحاليل والفحوصات.