تنظيم المهرجان الدولي الثالث للكسكسي من 21 إلى 24 ديسمبر

تنظّم الجزائر بين 21 و24 ديسمبر الجاري، تنظيم المهرجان الدولي الثالث للكسكسي بمشاركة طهاة من الجزائر وخارجها.

وفقًا لمحافظة المهرجان شهرزاد عيواز، ستبث فعاليات هذه التظاهرة المخصصة لطبق الكسكسي العريق -الذي يعتبر من أشهر وأقدم الأكلات الشعبية بالجزائر والمنطقة المغاربية- على مختلف قنوات التلفزيون الجزائري بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي، وهذا في إطار الوقاية من جائحة كورونا.

وبرمج المنظمون في هذا الإطار مسابقة دولية لأحسن طبق كسكسي بمشاركة ثمانية متنافسين من كل من تونس والمغرب وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق والأردن والمكسيك بالإضافة إلى الجزائر، كما تمت برمجة مسابقة أحسن طبق كسكسي خاصة بالهواة ستضم متنافسين مبتدئين من عدد من الولايات وأخرى خاصة بأصحاب المواهب من العاملين في مجال الطبخ والمشاركين سابقا في مهرجانات دولية.

ومن فعاليات هذا المهرجان أيضًا، "صالون الكسكسي" وهو معرض خاص بهذا الطبق سيحتضنه قصر الثقافة بالعاصمة بمشاركة جمعيات عاصمية ولكن بدون جمهور, كما ستقام مسابقة للأطفال على الهامش من خلال مشاركات في تحضير الكسكسي عبر الفيديو.

وسيسدل الستار على هذه التظاهرة -التي ستنظّم تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون وبمساهمة من التلفزيون الجزائري- بتكريم المشاركين الفائزين.

ويهدف هذا المهرجان -الذي نظمت طبعته الأولى في 2018 والثانية في 2019- إلى التعريف بالكسكسي الجزائري وتنوعاته وثرائه من منطقة إلى أخرى.

يُذكر أنّ ملف تصنيف الكسكسي في تراث الإنسانية غير المادي لمنظمة اليونسكو سيتم دراسته خلال الدورة الـ 15 للجنة الحكومية المشتركة لحماية التراث الثقافي غير المادي المقرر انعقادها افتراضيًا من 14 إلى 19 ديسمبر الجاري.