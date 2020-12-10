ممثل البوليساريو بالولايات المتحدة: اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء لن يغير من وضعها كقضية تصفية استعمار

أعرب ممثل جبهة البوليساريو في واشنطن ، مولود السعيد اليوم الخميس، عن "أسفه" للقرار الذي أعلن عنه الرئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته ، دونالد ترامب، بخصوص اعترافه بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدا أن هذا الموقف لن يغير طبيعة أو وضع الإقليم الذي تعتبره الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار.

وفي رده على القرار الأميركي ، قال السفير الصحراوي، "نأسف للقرار الذي اتخذه الرئيس ترامب" ، لكنه أكد أنه في حقيقة الأمر فإن "هذا القرار لن يغير طبيعة أو وضع الإقليم" استنادا إلى ما نصت عليه القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي تؤكد أن "المغرب يحتل جزءا من أراضي دولة عضو في الاتحاد الأفريقي".

كما شدد الدبلوماسي الصحراوي، على أنه "لا يمكن أن يستخدم الشعب الصحراوي كسلعة في المعاملات الدبلوماسية الدولية"، وذلك في إشارة إلى أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الأراضي الصحراوية جاء تتويجا لإعلان المغرب من جهته عن "استئنافه العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي في أقرب الآجال".

وجدد السفير الصحراوي، التأكيد على تصميم الشعب الصحراوي مواصلة النضال حتى نهاية الاحتلال في ظل احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي".

تجدر الإشارة إلى أن قضية الصحراء الغربية لازالت مدرجة ومحل نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار.