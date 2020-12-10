﻿ البرلمان العربي يؤكد أن قضايا حقوق الإنسان هي "مسألة داخلية"

أكد البرلمان العربي اليوم الخميس على أن قضايا حقوق الإنسان هي "مسألة داخلية"، مشددا على رفضه "التام" لاستخدامها ك"ذريعة أو مدخل للتدخل الخارجي" في الشؤون الداخلية للدول.

ودعا البرلمان العربي في بيان - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان- إلى "تضافر الجهود العربية والدولية ، من أجل إعمال وترسيخ الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويحاصر العنصرية والطائفية والفكر المتطرف".

وأكد على "ضرورة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية باعتبارها ركيزة أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية العربية وتحقيق التنمية المستدامة بها".

وطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بـــ"تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية ، بإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم ، وتوفير الحماية اللازمة والضرورية لهم".

وأكد البرلمان العربي على "الدور المحوري للبرلمانات العربية، والتي تأتي في طليعة المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق شعوبها في الحياة والحرية والأمن والمساواة، وبما يتوافق مع الاتفاقات والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة".

و أكد البرلمان العربي على أنه يولي "أهمية كبيرة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في العالم العربي"، ويشير في هذا الشأن إلى مبادرته التي أقرها في جلسته بتاريخ 24 يونيو 2020 تحت مسمى /العقد العربي لحقوق الإنسان 2020-2030 /، والتي جاءت "تأكيداذ للدور الهام والفعَّال للبرلمان العربي في دعم حقوق الإنسان خلال الأعوام العشر المقبلة ، عبر تبني مجموعة من البرامج والسياسات ، و الاليات الداعمة لحقوق الإنسان في كافة المجالات على المستويين الوطني والعربي".

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أطلق البرلمان العربي "دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان" الذي أقره في جلسة يونيو 2020 ، ليكون داعما ومساندا لعمل البرلمانيين العرب في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي ، و اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات في العالم العربي.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي، عقدت اليوم اجتماعا لها، حيث اعتمدت البيان السابق، وتم إطلاق "دليل" البرلمانيين العرب ، في مجال حقوق الإنسان ، و"العقد العربي لحقوق الإنسان".

و أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في كلمته خلال الاجتماع، حرص البرلمان على "تعزيز وصون حقوق الإنسان في الدول العربية ومعالجة هموم ومشاكل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان"، مشددا على "ضرورة عدم استخدام هذه الملفات للابتزاز من قبل أطراف خارجية".

ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل سنة وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" عام 1948 .