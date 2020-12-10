مصرع متظاهرين اثنين في تجدد الاحتجاجات الشعبية بمحافظة السليمانية

لقي متظاهران اثنان مصرعهما عندما تجددت الاحتجاجات في عدة مناطق بمحافظة السليمانية شمالي العراق.

وذكرت شرطة المحافظة، في بيان، أن المظاهرات الشعبية تجددت في مناطق "رانية" و"قلعة دزة" و"كفري" التابعة لـ السليمانية مساء اليوم، وذلك لليوم الثامن على التوالي، مؤكدة مقتل متظاهرين اثنين في مدينة "كفري" جنوبي المحافظة عندما حاولت القوات الأمنية تفريق المحتجين من أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وفي سياق متصل، أكدت السيدة حميدة لاسيكو، ممثلة منظمة اليونسكو في العراق، في تصريحات، مقتل وإصابة 5 أطفال عراقيين هذا الأسبوع في السليمانية و سنجار ، مشددة على أن "حياة الأطفال في العراق لاتزال تحت التهديد".

كما أفادت بأن "طفلا على الأقل قتل خلال موجة الاحتجاجات في السليمانية "، داعية كافة الأطراف إلى ضرورة حماية الأطفال وإبعادهم عن الأذى مثلما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وتشهد محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، منذ عدة أيام، مظاهرات احتجاجا على تأخر صرف رواتب الموظفين ونقص الخدمات، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى وعدد من الجرحى وفقا لإحصائيات مفوضية حقوق الانسان في العراق.