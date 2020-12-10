الناتو يدعو إلى تبني موقف "إيجابي" تجاه تركيا خلال القمة الاوروبية

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إلى تبني موقف "إيجابي" خلال المحادثات المتعلقة بتركيا في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي.

وأفاد وسائل إعلام تركية، بأن ستولتنبرغ قال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، إن "هناك خلافات يجب أن نناقشها ، لكن في الوقت نفسه يجب أن ندرك أن تركيا جزء من الحلف والعائلة الغربية".

وأضاف أن "الجميع في حاجة إلى انتهاج موقف إيجابي أثناء النظر في الخلافات المتعلقة بتركيا في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي"، مبرزا أن الحلف "وضع آلية لفض النزاع بين تركيا واليونان تستند على هذا النهج الإيجابي".

ووصف الوضع في شرق المتوسط ، بأنه "صعب"، مشيرا إلى أن القضية نوقشت أيضا في اجتماع وزراء خارجية الناتو الأسبوع الماضي.

و شدد ستولتنبرغ ، على أن تركيا "حليف مهم في "الناتو"، وتضطلع بدور مهم في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي على حدودها مع سوريا والعراق"، مضيفا أن تركيا "استضافت عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، وأنها الدولة الأكثر تعرضا للضرر من الهجمات الإرهابية".