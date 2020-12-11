محمد سيداتي للإذاعة: اعتراف ترامب سطو و اعتداء على حقوق الشعب الصحراوي والشرعية الدولية

قال الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا محمد سيداتي ، هذا الجمعة، إن قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية يوضع في خانة السطو والاعتداء الصارخ على حقوق الشعب الصحراوي وعلى الشرعية الدولية.

ووصف محمد سيداتي في تصريح للقناة الأولى موقف ترامب بالمقايضة وقال "كأننا في مزاد علني للمتاجرة بمصير الشعوب".

وعبر العضو القيادي في الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو عن رفض هذه الأخيرة قرار ترامب الصادر على حد تعبيرها عن رئيس مهزوم منتهية ولايته وعلى وشك مغادرة البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن هذا الخميس عن إعترافه بسيادة المغرب على أراضي الصراء الغربية المحتلة.