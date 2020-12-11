الأديبة ميساء باي:"العنف ضد المرأة لا يخص فقط الحجر المنزلي"

ترى الكاتبة الجزائرية ميساء باي بأن المرأة تعيش العنف يوميا بمختلف أشكاله العائلي والاجتماعي وأشارت إلى أن العنف لا يخص فقط "الحجر المنزلي" لأنه ظاهرة راسخة في المجتمع".

وأشادت الأديبة خلال مشاركتها في اللقاء الافتراضي الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة بالجزائر، تحت شعار"سويا ضد العنف تجاه النساء" بحملات التعبئة والتوعية ضد العنف تجاه النساء والتي أضحت بارزة بشكل متصاعد.

ويندرج هذا اللقاء الذي في إطار حملة "ال 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على الجندر 2020".

و قرأت ميساء باي خلال تدخلها مقاطع من آخر رواية لها (2018) "لا يوجد صوت آخر" الذي تناولت فيه موضوع العنف ضد النساء.

من جهتها قدمت المحامية ومناضلة حقوق المرأة، نادية آيت زاي دراسة حول التكفل بالنساء والبنات التي كنّ ضحايا الحجر المنزلي الذي فرضته الجائحة.

وحسب الدراسة التي أجريت لدى 25 جمعية ناشطة في مجال الدفاع والتكفل بالنساء ضحايا العنف، فإن "40 بالمئة من النساء المُعَنّفات لم تقدمن أي شكوى".