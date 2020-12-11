لغديوي يوبا : نحن مع استقلال الصحراء الغربية ونؤكد على انها قضية تصفية استعمار

أعرب المعارض المغربي ، لغديوي يوبا ، في تصريح للقناة الاولى للإذاعة الوطنية ، اليوم الجمعة ، عن دعمه لاستقلال الصحراء الغربية مؤكدا انها قضية تصفية استعمار.

واسترسل قائلا :" نحن كريفيين مع استقلال الصحراء وارى ان المغرب لا يملك أي أحقية ، لا تاريخية و لا سياسية ولا ثقافية على الدولة الصحراوية ".

وأضاف يقول :" انا كريفي أؤمن باستقلال الريف وأؤيد تأييدا كاملا بدون شرط ولا قيد باستقلال الصحراء الغربية عن الاستعمار المغربي ".

وعاد لينبه بأن :" ثمة لوبي وقوى خفية هي التي تسير كل شيئ وتبقى مشكلة الصحراء الغربية مشكلا دوليا يدخل ضمن اطار تصفية الاستعمار في منظمة الامم المتحدة ".

ووصف المعارض المغربي ، لغديوي يوبا ، :" هذا القرار بالمجحف "وطالب الادارة الامريكية المقبلة مراجعة هذا الموقف ".

وبخصوص تطبيق العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني قال ذات المصدر بـــ"أن العلاقات كانت موجودة منذ القدم وظهرت فقط رسميا للعلن ".

وعاد ليؤكد المعارض المغربي يوبا :" على ان التطبيع بين المغرب والاحتلال الاسرائيلي يمتد الى عقود من الزمن ليتحول الى تطبيع مباشر وصريح ، وهو في الحقيقة نظام يتلقى كل الدعم من اللوبي الاسرائيلي عبر كل دول العالم بخصوص القضية الصحراوية ومعلوم ان النظام المغربي كان يعتمد على مستشار يهودي ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية