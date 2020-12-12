ممثل البوليساريو بواشنطن للإذاعة: موقف ترامب لن يغير من طبيعة النزاع القائم بين المغرب والجمهورية الصحراوية

﻿ يرى ممثل جبهة البوليساريو بواشنطن، مولود سعيد أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنتهية ولايته و اعترافه بالسيادة المزعومة للإحتلال المغربي على الصحراء الغربية المحتلة، لن يغير شيئا في طبيعة النزاع القائم بين المملكة المغربية و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

و في حوار خص به الإذاعة الجزائرية عاد مولود سعيد إلى ردود الفعل السريعة من قبل شخصيات بارزة في الكونغرس الأمريكي سواء بمجلس الشيوخ أو مجلس النواب الرافضة لموقف ترامب، ما يبعث على التفاؤل من الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب بايدن

كما ذكر ممثل البوليساريو في سياق حديثة للإذاعة الوطنية، بالمواقف الايجابية من قبل شخصيات بارزة و منظمات دولية عقب تصريح ترامب، واصفا ذلك بالانتصار للقضية الصحراوية.

و في سياق متصل جدد سعيد موقف بلاده القاضي بمواصلة الكفاح ضد المحتل المغربي إلى غاية تحقيق النصر بالإستقلال.

المصدر : الاذاعة الجزائرية