﻿ المنتخب الجزائري- 20 سنة يحط الرحال بتونس بــ"نية الفوز" عملا على التأهل لكأس أمم إفريقيا 2021

حط وفد المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة الرحال بتونس، اليوم السبت، تحسبا لمشاركته في دورة اتحاد شمال إفريقيا، المقررة بين 15 و 27 ديسمبر الجاري والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا-2021 بموريتانيا.

والتحقت بعثة الجزائرية بقيادة عمار بهلول، عضو المكتب الفيدرالي والأمين العام للاتحادية، محمد ساعد، بمطار قرطاج بتونس الدولي، عبر رحلة جوية خاصة للخطوط الجوية الجزائرية.

ويستهل أواسط الجزائر دورة شمال إفريقيا المؤهلة إلى العرس القاري بموريتانيا-2021، ضد نظيرهم التونسي يوم 15 ديسمبر بملعب "حمادي العقربي" برادس (تونس العاصمة)، بينما يواجهون في الجولة الثانية المنتخب المغربي يوم 18 ديسمبر، قبل التباري مع المنتخب الليبي يوم 21 من نفس الشهر في الجولة الثالثة.

وسيستفيد الجزائريون من يومين راحة قبل اختتام دورة اتحاد شمال إفريقيا بمواجهة منتخب مصر يوم 24 ديسمبر، لحساب الجولة الخامسة.

وكشف الناخب الوطني، صابر بن سماعين، قبل التنقل إلى تونس: "الهدف من مشاركتنا هو كسب إحدى التأشيرتين المؤهلتين لكأس أمم إفريقيا-2021 بموريتانيا، حيث نؤمن بكامل حظوظنا و وجهنا رسالة للاعبين على ضرورة دخول كل المقابلات بنية الفوز من أجل تحقيق التأهل".

وأضاف: "صحيح أن الفريق لا يزال يعاني من بعض النقائص وليس جاهزا كلية بسبب توقف التحضيرات لمدة سبعة أشهر بسبب جائحة كورونا.لكن الحظوظ ستكون متساوية بين المنتخبات في ظل بداية الموسم الرياضي.

سنقف على مستوى خصومنا مع انطلاق الدورة لأننا لا نمتلك معلومات وافية على مستواهم الحقيقي في الفترة الحالية".

وستقام المنافسة المقررة بملعبي "حمادي العقربي" برادس و "المنزه"، على شكل بطولة مصغرة لمدة خمسة جولات يصعد بعدها الأولان للمرحلة النهائية من كأس أمم إفريقيا، التي ستقام بين 14 فبراير و 14 مارس 2021 بموريتانيا.