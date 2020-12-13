مستشار الرئيس الصحراوي: قرار ترامب أعطى "زخما جديدا" للمركز القانوني للقضية الصحراوية

أكد البشير مصطفى السيد، مستشار الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، هذا الأحد، ان الصفقة الاخيرة بين الولايات المتحدة والمغرب اعطت "زخما جديدا" من التضامن الدولي أكد على المركزية القانونية لقضية الصحراء الغربية.

ووصف مستشار الرئيس الصحراوي، قرار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حول الصحراء الغربية ب "العابر وغير المسؤول" لكنه كان بمثابة "الضارة النافعة" التي أعطت القضية الصحراوية "السمعة والتعريف والاشهار التي لم تعرفها منذ المصادقة على مخطط التسوية الاممي".

وأبرز المسؤول الصحراوي، أن العالم بأسره اليوم بات يعرف "احقية القضية الصحراوية والظلم الذي يعانيه الشعب الصحراوي منذ 1975 من قبل الدولة الجارة ومن قبل تكالب اطراف دولية اخرى عليه".

واعتبر السيد البشير، ان تأكيد الامم المتحدة مؤخرا على المركز القانوني للقضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار لم تستكمل وعلى احقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره سيعطي "زخما جديدا" لتسوية النزاع في الصحراء الغربية.

وبالنسبة للمسؤول الصحراوي فقد شكل الموقف الأممي، الذي أكد عليه ايضا الامين العام اونطونيو غوتيريس، "ضربة اخلاقية قوية هازمة ودامغة ضد القرار الدعائي وغير المسؤول للرئيس الامريكي المغادر دونالد ترامب" وتذكير ايضا بأنه "لا يمكن لموقف دولة منفردة وأحادي الجانب ان يغير من واقع الدور والمسؤولية التي تتحملها الهيئة الاممية منذ الستينيات من القرن الماضي".

واسترسل مستشار الرئيس في نفس السياق قائلا "ان موقف هيئة الامم المتحدة كان ايضا بمثابة "نكسة للاحتلال المغربي" الذي يحتفي اليوم بانه ظفر باعتراف دولة عظمى أعطته السيادة المزعومة على الصحراء الغربية، كما أنه أقبر ما ينادي به المغرب منذ فترة حول ما يعرف بالحكم الذاتي الذي اعتبره المسؤول الصحراوي "مطلب فارغ لا عنوان ولا مستقبل له".

ودعا في هذا الشأن الامم المتحدة وعلى راسها امينها العام اونطونيو غوتيريس، إلي تحيين مخطط التسوية من خلال العودة الى مفاوضات جادة ووضع مخطط زمني لتنظيم استفتاء تقرير المصير.

الزج بالكيان الصهيوني إلى عقر الديار المغاربية استكمال لمسيرة التآمر على المغرب العربي

وأكد مستشار الرئيس الصحراوي، البشير مصطفى السيد، أن "التطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة لا سيما بعد توسيع المغرب صفقة القرن والزج بالكيان الصهيوني في (الزاك والمحبس وحوزة) وادخاله الى عقر الديار المغاربية، أكملت مسيرة مخزية من التخريب والتآمر على العالم العربي والاسلامي، وهدم حلم إقامة ما يعرف باتحاد المغرب العربي الكبير" .

ولفت المسؤول الصحراوي، إلى أنه بالرغم من التواجد الاسرائيلي القديم في المنطقة ومساهمته من قبل في تنظير وبناء الحزام العسكري الفاصل في الكركرات والمشاركة في ترسيمه وتسليحه، فإن المستجد اليوم "هو اضافة تكنولوجيات جديدة ممولة من طرف بعض الدول الغنية" وهو الأمر الذي يتطلب "الاستعداد والفطنة".

وشدد السيد البشير المصطفى، أن كل هذه التطورات لن تثبط عزيمة الصحراويين الذين أكدوا في 13 نوفمبر الماضي "تصميمهم على مواصلة الكفاح المسلح إلى غاية إحقاق حقهم وهم كلهم يقين وثقة بهزم كل المؤامرات التي تحاك ضدهم".

المصدر: واج