كأس الجزائر العسكرية: فريق قيادة الدرك الوطني يتوج بالطبعة 48

توج فريق قيادة الدرك الوطني لكرة القدم هذا الأحد بنهائي كأس الجزائر العسكرية لكرة القدم، في طبعتها الثامنة والأربعين على حساب قيادة القوات البرية بنتيجة 3 -1 في ضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الرسمي بنتيجة 1-1 خلال المباراة التي احتضنها مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون بالعاصمة.

وقبل انطلاق هذه التظاهرة الرياضية العسكرية الوطنية لكرة القدم، أشرف الفريق شنقريحة على مراسم تدشين المسبح الأولمبي المنجز حديثا، الذي يندرج في إطار الإستراتيجية المتبناة من قبل القيادة العليا، القائمة على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، لترقية ممارسة الرياضة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والارتقاء بالتحضير البدني ولياقة الأفراد إلى مداها المنشود.

كما تابع الفريق السعيد شنقريحة بعد ذلك عرضا شاملا حول الرياضة العسكرية قدمه رئيس مصلحة الرياضات العسكرية بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا عرض حول المسبح الأولمبي الجديد، هذه المنشأة التي أولت لها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كل الرعاية اللازمة من أجل تجهيزها بكافة التجهيزات الرياضية الحديثة، وفق المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال، من أجل توفير الظروف اللائقة لتحضير الرياضيين العسكريين في أحسن الظروف، والمساهمة في تحقيق نتائج ممتازة على الصعيدين الوطني والدولي، تليق بسمعة الرياضة العسكرية في الجيش الوطني الشعبي.

عقب ذلك انتقل الفريق شنقريحة إلى المنصة الرسمية لملعب المركز لمتابعة أطوار المقابلة النهائية، والتي تخللتها عروض موسيقية شيقة للفرقة الفولكلورية التابعة للحرس الجمهوري. كما كرم شنقريحة ما بين الشوطين كل من محمد معوش وعبد الحميد زوبا من قدامى فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، وكذا عبد الرحمن مهداوي مدرب الفريق الوطني العسكري لكرة القدم.