عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي مهدي عفيفي للإذاعة : اعتراف ترامب المزعوم بمغربية الصحراء الغربية غير مقبول

أكد عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي مهدي عفيفي، أن اعتراف ترامب المزعوم بمغربية الصحراء الغربية، غير مقبول وهو ضرب لقرارات الشرعية الدولية في محاولة لخلط الأوراق مشيرا إلى إمكانية سحب هذا الاعتراف في ظل إدارة بايدن .

وقال عفيفي في تصريح للقناة الاذاعية الأولى هذا الاثنين إن ما يقوم به الرئيس المنهية ولايته رونالد ترامب غير مقبول دوليا وحتى داخليا، مضيفا أنه يحاول خلق إزامات للإدارة القادمة وفي نفس الوقت يعطي الانطباع بأنه قدم خدمات للكيان الصهيوني والمحاباة للمملكة المغربية ، لكن المشكلة يقول عفيفي أن المسألة أممية وترامب يضرب الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية بعرض الحائط .

وتوقع عضو الحزب الديمقراطي الأمركي ، أن تكون هناك محاولات لإعادة النظر في هذا الاعتراف المزعوم ن خلال إمكانية العودة إلى الأمم المتحدة عن طريق الحوار وجولات من المفاوضات في إطار الشرعية الدولية.