الوزير الأول في زيارة عمل إلى ولاية المسيلة هذا الثلاثاء

14/12/2020 - 18:03

يقوم الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد,  هذا الثلاثاء, على رأس وفد وزاري, بزيارة عمل إلى ولاية المسيلة, حيث سيعطي  إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020-2021 ويعاين مشاريع تنموية وأخرى ذات طابع  اجتماعي, حسب ما افاد به الاثنين بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان: "سيقوم الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء  15 ديسمبر 2020, مرفوقا بوفد وزاري, بزيارة عمل إلى ولاية المسيلة أين سيعطي  إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020 - 2021 ويعاين مشاريع تنموية وأخرى ذات طابع  اجتماعي".

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