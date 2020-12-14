الوزير الأول في زيارة عمل إلى ولاية المسيلة هذا الثلاثاء

يقوم الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, هذا الثلاثاء, على رأس وفد وزاري, بزيارة عمل إلى ولاية المسيلة, حيث سيعطي إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020-2021 ويعاين مشاريع تنموية وأخرى ذات طابع اجتماعي, حسب ما افاد به الاثنين بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان: "سيقوم الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020, مرفوقا بوفد وزاري, بزيارة عمل إلى ولاية المسيلة أين سيعطي إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020 - 2021 ويعاين مشاريع تنموية وأخرى ذات طابع اجتماعي".