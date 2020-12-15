فقدان قارب صيد : العثور على البحارة الخمسة في صحة جيدة بعرض شواطئ تيبازة

تمكن حرس السواحل فجر الثلاثاء من العثور على قارب الصيد "شنوي عمر" بعرض شواطئ تيبازة و على متنه البحارة الخمسة المفقودين, وهم في صحة جيدة اثر عملية أبحاث واسعة, حسب ما علم من مديرية الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وأضاف المصدر أن الأبحاث الواسعة التي باشرها "حرس السواحل التابع للقوات البحرية منذ مساء الاثنين تكللت بالعثور على قارب الصيد في حدود السادسة من صباح اليوم", مشيرا إلى أن عطب تقني تسبب في فقدانهم حسب المعلومات الأولية.

وجندت القوات البحرية حوامات الإنقاذ وقوارب النجدة مباشرة إثر تلقي بلاغ فقدان قارب الصيد "عمر شنوي" على امل العثور على البحارة الخمسة الذين تتراوح أعمارهم ما بين العشرينات والثلاثينات وينحدرون من مدينة بوهارون.

وكان قارب "عمر شنوى" من صنف مهن صغرى المتخصص في سمك أبو سيف قد خرج ظهر يوم الأحد الماضي في مغامرة لصيد السمك من ميناء خميستي قبل أن ينقطع الاتصال بهم و يشرع في البحث عنهم.

المصدر: واج