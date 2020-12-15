بن معروف للإذاعة: مجلس المحاسبة يتمتع بالاستقلالية وبصلاحيات واسعة

أكد رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف أن مصالحه سجلت ضعفا في التحصيل الضريبي وتباطؤا ملحوظا في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج، مشيرا إلى أن لهيئته برنامجا سنويا يتضمن جملة من عمليات المراجعة المحاسبية لميزانية المؤسسات وأخرى تخص تقييم صرف المال العام.

وأوضح بن معروف لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى الإذاعية أن مصالح مجلس المحاسبة أنجزت 650 تقريرا، منها تقارير قابلة للتكييف الجزائي، مشيرا إلى أن هناك ملفات تخص الانضباط المالي واستخدام الميزانية والتي يترتب عنها فرض غرامات مالية على المسؤولين الذين خرقوا قواعد استخدام الميزانية.

وفي السياق أشار بن معروف إلى أن هناك ضعفا في ضبط الوعاء الضريبي وتحصيل الضرائب، لافتا إلى أن وزارة المالية تتجه لرفع فعالية دور مصالح التحصيل الضريبي وتحسين أدائه.

كما "سجل مجلس المحاسبة تباطؤا في تنفيذ المشاريع والبرامج"، لافتا إلى أنها "عادة ما تكون لأسباب موضوعية" كما لاحظ أيضا انعدام الصرامة في تنفيذ بعض البرامج المتعلقة بالتجهيز.

وبخصوص التحصيل الجبائي كشف بن معروف عن أن 1.5 بالمائة -والتي تمثل 4000 مليار دينار- هي بواقي التحصيل الجبائي المتراكمة منذ سنوات، وهي تتعلق بالغرامات القضائية وبعض الملفات الخاصة بالضرائب والمنازعات، مشيرا إلى أن المجلس طالب بتطهير هذه الملفات والإسراع في معالجتها.

من جانب آخر أثنى بن معروف على الصلاحيات الواسعة التي بات يتمتع بها المجلس بفضل التعديلات الدستورية الأخيرة التي منحته استقلالية كان يفتقر إليها في السابق بعد أن "كان يخضع لأوامر فوقية".