انطلاق بطولة الرابطة الثانية في فيفري 2021

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن موعد انطلاق بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم للموسم الجديد 2021-2022, سيكون في شهر فيفري 2021.

وأضاف المصدر ذاته أن "استئناف تدريبات أندية الرابطة الثانية هواة لكرة القدم بداية من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020".

وتتشكل بطولة الرابطة الثانية الجديدة من 36 ناديا مقسما على مجموعتين, استنادا إلى الموقع الجغرافي (وسط-شرق, وسط غرب).

وعلى ضوء النظام الهرمي الجديد للمنافسة, ستلعب أندية الرابطة الثانية على أساس فرق هواة, مما يعني أن الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة هي من تقوم بتسييرها, وليس رابطة كرة القدم المحترفة كما كان معمولا به من قبل.

وأوضحت الوزارة الوصية هذا الاثنين : "تكلّف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم باتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف تدريبات بطولة الرابطة الثانية".

تركيبة المجموعتين :

وسط شرق:

اتحاد الأخضرية, اتحاد عنابة, جمعية الخروب, دفاع تاجنانت, مولودية العلمة, مولودية بجاية, شبيبة بجاية, مولودية قسنطينة, اتحاد الشاوية, شباب باتنة, مولودية باتنة, هلال شلغوم العيد, شباب أولاد جلال, اتحاد خنشلة, وفاق المسيلة, امل بوسعادة, نجم التلاغمة, شباب بني ثور.

وسط غرب:

أمل الاربعاء, مولودية سعيدة, جمعية وهران, اولمبي ارزيو, شباب تيموشنت, اتحاد الكرمة, مستقبل واد سلي, سريع واد ارهيو, جيل عين الدفلى, شبيبة تيارت, اتحاد الرمشي, صفاء خميس مليانة, اتحاد البليدة, وداد بوفاريك, نجم بن عكنون, شباب عين وسارة, رائد القبة, اتحاد الحراش.