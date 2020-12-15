بوباكير يصدر كتابا حول الراحل عبدالحميد بن هدوقة

صدر عن دار الوطن اليوم للنشر كتاب حول الروائي عبدالحميد بن هدوقة ضم شهادات لكتاب من مجايليه على رأسهم عبد العزيز بوباكير وجيلالي خلاص وعبدالحميد بورايو والسعيد بوطاجين وعبدالعزيز غرمول وآخرون.

وضم هذا الكتاب الجماعي الذي اشرف على نسخته الجديدة المزيدة والمنقحة الكاتب والإعلامي عبدالعزيز بوباكير، الذي أكد لموقع الإذاعة الجزائرية أن الكتاب- الذي حمل عنوان : عبدالحميد بن هدوقة رائد الرواية الجزائرية – جاء لإثراء المكتبة الجزائرية وإحياءً لذكرى أحد مؤسسي الرواية المكتوبة بالعربية في الجزائر، مضيفا أنه ضم للطبعة القديمة التي صدرت عن وزارة الاتصال والثقافة في تسعينات القرن الماضي مقالات لم تنشر من قبل ، إضافة إلى استكتابه لمجايلي وأصدقاء الأديب الراحل عبدالحميد بن هدوقة.

كما كشف بوباكير عن اعتزام دار الوطن ووزارة الثقافة تنظيم احتفالية يوم 9 جانفي القادم (بمناسبة ذكرى ميلاد الكاتب) مضيفا ان وزارة الثقافة تبنت الفكرة وقررت تعميمها على كافة مكتبات المطالعة العمومية عبر الوطن .

وستضم الاحتفالية التي يرتقب ان تحتضنها المكتبة الوطنية بيعا بالاهداء ومداخلات حول ادب الراحل بن هدوقة سينشطها الدكتور بوباكير رفقة الدكتور بورايو وجيلالي خلاص، كما سيفتح نقاش عام حول إسهامات بن هدوقة في الأدب والثقافة الجزائرية.

يذكر أن مجموعة من المثقفين اقترحوا على وزارة الثقافة اقامة تمثال للكاتب الراحل عبدالحميد بن هدوقة بمسقط رأسه بمدينة الحمراء بولاية برج بوعريريج.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية