الرئيس تبون يعزي عائلة الفقيد المجاهد عبد الرحمان خان

16/12/2020 - 00:02

قدم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الثلاثاء، تعازيه الخالصة لعائلة المرحوم المجاهد و الوزير الأسبق عبد الرحمان خان المدعو سي لمين الذي وافته المنية اول امس عن عمر ناهز 89 سنة.

و كتب الرئيس تبون على حسابه على تويتر "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المجاهد و الطبيب و الوزير الأسبق عبد الرحمان خان المدعو سي لمين".

و على إثر هذا المصاب الجلل -يضيف رئيس الجمهورية قائلا- "أتقدم لعائلة الفقيد و لرفقائه بتعازي الخالصة، وأصدق مشاعر المواساة, متضرعا لله عز و جل أن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين و الشهداء.

إنا لله وإنا إليه راجعون".

وسوم:

الجزائر

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