وزارة التعليم العالي تكشف عن اسماء الفائزين بجائزة موريس أودان

تم منح جائزة الشهيد "موريس أودان " في الرياضيات للباحثين مرتاض محمد هشام من جامعة بن بلة بوهران و الاستاذ علي موساوي من جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

و أوضح البيان أن ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بوزيان، أشرف اليوم الاربعاء بمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني (سيرست) بالجزائر العاصمة ،على حفل تسليم جائزة الشهيد "موريس أودان" ،وهي "جائزة علمية وأكاديمية تمنح كل سنة لأحسن بحث في مجال الرياضيات لأستاذ باحث من الجزائر وأستاذ أخر من فرنسا" .

وكانت جائزة هذه السنة --يضيف المصدر -- من نصيب "الاستاذ الباحث مرتاض محمد هشام من جامعة بن بلة بوهران والاستاذ علي موساوي من جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان".

وفي كلمته خلال هذا الحفل التكريمي، أكد الوزير على أن " ترقية التعليم والبحث في الرياضيات، لا تتم بنصوص تشريعية صرفة بل من خلال تفكير ناضج ووضع استراتيجية على المديين المتوسط والطويل وتوفير الامكانيات اللازمة لتطوير التعليم والبحث في مجال الرياضيات واعطائها نفسا جديدا".(وأج)